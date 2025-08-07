Tragedia in Campania, si sente male mentre fa il bagno in mare: la donna è morta

Dramma a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dove nel pomeriggio di ieri una donna sarebbe morta in spiaggia, dopo aver accusato un malore.

Capaccio Paestum, malore in spiaggia: è morta una donna

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la donna, una 65enne di origini napoletane, stava trascorrendo le vacanze sul litorale di Capaccio Paestum e intorno alle ore 14:00 di ieri si sarebbe sentita male proprio mentre si trovava sulla spiaggia.

La vittima si trovava in acqua quando avrebbe accusato un malore. Sarebbero stati alcuni bagnanti a notare la donna in difficoltà e quasi priva di forze in acqua, allertando i soccorsi. Giunti in spiaggia i sanitari del 118 hanno avviato tutte le possibili manovre di rianimazione senza, però, riuscire a salvare la 65enne: il suo cuore aveva già smesso di battere.

Il tutto sotto gli occhi increduli dei presenti e degli stessi familiari della donna che hanno assistito alla tragica scena. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di Porto di Agropoli e i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo per i consueti rilievi del caso che serviranno a ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.