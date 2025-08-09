Mangia un panino e muore, sospetta intossicazione da botulino: la donna aveva 45 anni

Sarebbero due i decessi registrati in Calabria per sospetta intossicazione da botulino: oltre al caso di Luigi Di Sarno, l’artista 52enne che si sarebbe sentito male dopo aver mangiato un panino a Diamante, sarebbe morta anche una donna di 45 anni, nella vicina Praia a Mare.

Morta donna a Praia a Mare: sospetta intossicazione da botulino

La 45enne sarebbe deceduta nei giorni scorsi ma, su richiesta del fratello, la Procura della Repubblica di Paola avrebbe avviato un’inchiesta per far luce sulle motivazioni della scomparsa. Pare, infatti, che la donna abbia mangiato un panino acquistato presso lo stesso camioncino dove si sarebbe recato Luigi Di Sarno e altre persone attualmente ricoverate in ospedale.

Anche il 52enne napoletano, che si trovava a Diamante per il periodo estivo, avrebbe manifestato i primi sintomi subito dopo aver ingerito un panino con salsiccia e broccoli acquistato al food truck posizionato sul lungomare della nota località turistica.

Le sue condizioni sarebbero peggiorate sempre più, al punto da spingere le sorelle a partire da Napoli per raggiungerlo. L’intenzione era quella di riportare il fratello a casa per effettuare controlli più approfonditi ma proprio durante il viaggio di ritorno, all’altezza di Lagonegro, il cuore di Luigi avrebbe smesso di battere per sempre.

Il terzo drammatico decesso si è verificato a Cagliari, dove a perdere la vita è stata una donna di 38 anni. La giovane avrebbe ingerito pietanze condite con una salsa guacamole durante la Fiesta Latina di Monserrato. In breve tempo, il quadro clinico della donna sarebbe degenerato fino a decretarne il decesso.