Incendio sul Vesuvio, aria irrespirabile e pioggia di cenere: elicotteri e canadair in volo

Sono in corso, dall’alba, le operazioni di spegnimento dell’incendio che, da ieri, sta interessando il Vesuvio, con fiamme che si sono propagate in particolar modo tra la pineta di Terzigno e Boscotrecase. Rabbia e preoccupazione tra gli abitanti che si ritrovano ancora una volta a dover fronteggiare l’ennesimo rogo, lamentando la non tempestività dei soccorsi.

Incendio sul Vesuvio: mezzi aerei in azione dall’alba

La Regione Campania, attraverso la Protezione Civile, ha attivato otto mezzi aerei e oltre cento operatori da terra per fronteggiare l’incendio che sta devastando il Vesuvio su più fronti, in particolar modo tra Terzigno e Boscotrecase.

Dalle 5 di questa mattina, dalla Sala Operativa regionale, sono stati messi in campo 4 elicotteri dell’antincendio regionale e 4 canadair della flotta nazionale. Si procede, dunque, con 8 mezzi aerei per circoscrivere le fiamme e domare il rogo.

Sul posto, coordinati dalla Protezione Civile della Regione Campania, gli operatori della SMA Campania, i volontari della protezione civile regionale, i Vigili del fuoco, gli addetti della Città Metropolitana e della Comunità montana.

La situazione sarebbe degenerata nella serata di ieri ma le prime colonne di fumo erano visibili già dalle prime ore del pomeriggio. Nelle zone circostanti, intanto, l’aria è diventata irrespirabile e la cenere si sta posando su strade e abitazioni.