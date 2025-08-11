West Nile in Campania, un altro morto per il virus delle zanzare: aveva sintomi febbrili

Il West Nile miete un’altra vittima in Campania: si registra un altro decesso nel Casertano, si tratta di un pensionato di Capua, morto a 83 anni dopo aver contratto il cosiddetto virus delle zanzare.

West Nile in Campania, c’è un altro morto: è un anziano di Capua

L’uomo, come rende noto Il Mattino, era stato ricoverato circa dieci giorni fa presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per un’anomala sintomatologia febbrile. Le sue condizioni sarebbero peggiorate velocemente fino a decretarne il decesso.

Ieri la comunità si è riunita per porgere l’ultimo saluto all’83enne, mostrando vicinanza e affetto alla moglie e alle due figlie. L’anziano era molto conosciuto in zona e gestiva un’area di servizio sull’Appia. Il contagio si legherebbe ancora una volta al cluster del Casertano.

Si sottolinea che generalmente il West Nile si presenta senza sintomi (nell’80% dei casi) oppure con disturbi lievi (20% dei casi) come febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Solo in rari casi può accompagnarsi a sintomi neurologici: nello 0,6% di casi il virus può provocare gravi forme neurologiche quali encefalite, meningoencefalite o paralisi flaccida.

Nei casi lievi, dunque, i sintomi tendono a scomparire nel giro di pochi giorni o una settimana. In quelli più gravi diventa necessario ricorrere all’ospedalizzazione.