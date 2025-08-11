È stata ritrovata a Salerno Marika Di Maio, la 32enne originaria di Forino scomparsa dopo un acceso litigio con il marito. Per oltre 24 ore familiari e amici hanno vissuto momenti di forte apprensione, mentre le ricerche si svolgevano senza sosta.

La donna si era allontanata da casa lasciando sia il telefono cellulare che il portafoglio, alimentando la preoccupazione.

In Irpinia si è mobilitata un’intera rete di soccorso: vigili del fuoco, carabinieri e numerosi volontari hanno battuto il territorio in lungo e in largo. Alla fine, è arrivata la notizia tanto attesa: Marika è stata rintracciata a Salerno, sana e salva.