Il mare si trasforma in melma nel Napoletano: l’acqua è verde e nessuno fa il bagno

Un’amara sorpresa per i bagnanti che nella giornata di ieri hanno deciso di trascorrere una giornata in spiaggia a Licola, nel Napoletano, che hanno segnalato una situazione anomala: il mare si presentava melmoso, di colore verde, con un odore sgradevole.

Mare melmoso e verde a Licola: la segnalazione

Diversi cittadini hanno segnalato al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli una situazione di fortissimo inquinamento nel mare di Licola. L’acqua si presentava melmosa e di colore verde. Stando a quanto raccontato si respirava anche un forte e sgradevole odore.

Si ipotizzano sospetti sversamenti abusivi e sono già stati richiesti controlli al funzionamento del depuratore che si trova a poca distanza. Non essendovi alcun cartello affisso per informare i bagnanti sulle condizioni delle spiagge, migliaia di cittadini si sono riversati sugli arenili, impossibilitati però a fare il bagno.

“Questa è una situazione inaccettabile soprattutto in pieno agosto e in una località turistica che si sta rilanciando come Licola. I bagnanti devono essere tutelati, non si può permettere che spendano tanti soldi per accedere ai lidi e poi scoprano solo dopo che il mare è in queste condizioni, subendo disagi e perdendo soldi. Chiedo immediati controlli sulla balneabilità e la verifica delle cause di questo inquinamento. La salute dei cittadini e il rispetto per chi lavora onestamente nel settore turistico devono essere messi al primo posto” – ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli.