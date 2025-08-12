Addio al piccolo Carlo: è stato ritrovato morto in mare il bambino di 6 anni scomparso

Una tragedia che ha sconvolto l’intera nazione è quella che si è verificata sulla spiaggia di Cavallino Treporti, sul litorale veneziano, dove è stato ritrovato privo di vita il corpo del bambino di sei anni scomparso nel pomeriggio di lunedì.

Scomparso sulla spiaggia di Cavallino: il bambino è morto

Si chiamava Carlo ed aveva solo 6 anni il piccolo che ha perso la vita in mare. Dopo ore di ricerche è è stato ritrovato nella notte, poco distante dal punto in cui la madre lo aveva visto per l’ultima volta, in acqua e già deceduto.

Stando a quanto emerso, si sarebbe recato in mare per fare il bagno ma improvvisamente la madre non sarebbe più riuscita a vederlo. Di qui l’allarme lanciato dalla donna che avrebbe dato il via immediatamente alle ricerche del piccolo. Anche in bagnanti si sono adoperati per aiutare i soccorritori fino a quando, nella notte, è giunta la tragica notizia.

Molti gli ospiti della spiaggia che avevano deciso di formare una catena umana per perlustrare ogni tratto di mare e ritrovare, così, il bambino, purtroppo senza successo. Oltre alle squadre di sommozzatori, sono scesi in campo anche i vigili del Fuoco del Veneto e attivate le moto d’acqua, mentre dall’alto l’elicottero sorvolava continuamente il tratto di spiaggia interessato.