VIDEO/ Incendio su un grattacielo al Centro Direzionale di Napoli: le immagini sono scioccanti

Nella notte, un incendio è divampato al Centro Direzionale di Napoli, colpendo l’edificio dell’isola G1 e distruggendo due piani. Le fiamme, partite presumibilmente dal 20° piano, si sono propagate al 21° e hanno sfiorato il 22°, danneggiando alcuni studi professionali.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento locale, insieme agli agenti del commissariato e dell’ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli, riuscendo a riportare la situazione sotto controllo.

Al momento dell’incendio i locali interessati risultavano vuoti, evitando così conseguenze per le persone. Non si registrano feriti. Durante l’evento, il calore ha causato il distacco di alcune finestre, cadute al suolo.

Sono in corso accertamenti per determinare con precisione le cause del rogo.