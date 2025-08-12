ALLERTA CALDO, ancora ondate di calore in tutta la Campania: fino a quando
Ago 12, 2025 - Veronica Ronza
Meteo, caldo a Napoli - La spiaggia delle Monache a Posillipo
Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di criticità per “Ondate di calore” fino alle 20 di giovedì 14 agosto.
Ondate di calore in Campania: prorogata l’allerta
Si prevedono ancora temperature elevate che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5-7°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.
“Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio” – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile.
“Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici. Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione”.