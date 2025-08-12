Incendi sul Vesuvio, “focolai sotto controllo” ma resta il rischio di reinneschi

I tre fronti di fuoco che nelle ultime ore hanno interessato il Vesuvio sono attualmente sotto controllo. La situazione è in miglioramento, ma permane il rischio di nuovi reinneschi sia lungo il perimetro che all’interno delle aree già colpite dalle fiamme.

A comunicarlo è la Protezione Civile della Regione Campania, che coordina le operazioni, al termine di una riunione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, l’Esercito Italiano e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’intervento prosegue ininterrottamente sia da terra che dal cielo, con l’impiego di Canadair della flotta nazionale, elicotteri della Regione Campania e squadre dell’antincendio boschivo. La strategia messa in atto – in particolare la creazione di piste tagliafuoco – si sta dimostrando efficace: l’Esercito ne ha già realizzate tre, mentre la quarta è in fase di completamento.

Per tutta la notte sarà garantito un presidio di monitoraggio costante. Grazie all’attivazione dello Stato di Mobilitazione Nazionale, è stato inoltre organizzato il cambio delle squadre a terra per domani e per i prossimi giorni, così da assicurare continuità alle operazioni.