Intossicazione da botulino, c’è un altro ricovero: in Terapia Intensiva un ragazzo di 20 anni

Si registra un nuovo ricovero per sospetta intossicazione da Botulino: si tratta di un ragazzo di 20 anni, di Diamante, giunto al pronto soccorso dell’Ospedale Annunziata di Cosenza nel pomeriggio di ieri.

Botulino a Diamante: ricoverato un ragazzo di 20 anni

Il giovane sarebbe finito in ospedale presentando la tipica sintomatologia da intossicazione da botulino. Considerando le sue condizioni, l’equipe medica avrebbe disposto il trasferimento immediato in Terapia Intensiva, dove il 20enne è sottoposto a monitoraggio continuo.

Il ragazzo sarebbe il figlio della donna attualmente ricoverata nello stesso ospedale con la stessa sintomatologia. Stando a quanto emerso, infatti, avrebbe mangiato un panino con friarielli acquistato presso il food truck situato sul lungomare di Diamante, che sarebbe lo stesso dove Luigi Di Sarno e Tamara D’Acunto, rispettivamente di 52 e 45 anni, avrebbero consumato la stessa pietanza poco prima di morire.

Intanto si registrano due ricoveri anche a Napoli per sospetta intossicazione da botulino: si tratta di un 45enne trasferito al Cardarelli di Napoli e di un ragazzo di 17 anni che si trova nella Terapia Intensiva dell’ospedale Cotugno. Entrambi sarebbero rientrati in città dopo un periodo di vacanza trascorso a Diamante.