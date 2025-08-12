La Polizia Locale di Milano ha rintracciato e fermato i quattro giovanissimi coinvolti nell’investimento mortale di Cecilia De Astis, avvenuto nella mattinata di lunedì 11 agosto in via Saponaro. Dopo una notte di ricerche, gli agenti li hanno trovati in un accampamento abusivo nel quartiere Gratosoglio, non lontano dal luogo dell’incidente.

Secondo le prime informazioni, si tratta di tre maschi e una femmina, tutti privi di documenti. Il più grande ha 13 anni, gli altri hanno 12 e 11 anni. La loro posizione è ora al vaglio della Procura dei Minori di Milano, anche se nessuno di loro è imputabile penalmente in quanto sotto i 14 anni.

La dinamica dell’incidente

Lunedì mattina, poco prima di mezzogiorno, una Citroën DS4 bianca con targa francese — rubata la sera precedente a un gruppo di turisti — percorreva via Saponaro ad alta velocità in direzione centro. All’altezza del civico 40, nei pressi della fermata del tram, il conducente ha perso il controllo, superando il cordolo stradale e piombando sulla zona pedonale. Cecilia De Astis, originaria della Puglia, è stata travolta in pieno.

L’impatto le ha causato ferite gravissime. Soccorsa e trasportata in ospedale, la donna è morta poco dopo, nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Alla guida del veicolo c’era uno dei minorenni, mentre gli altri tre viaggiavano come passeggeri. Nessuno di loro si è fermato a prestare soccorso: tutti sono fuggiti a piedi subito dopo lo schianto.

Le possibili conseguenze

La Procura dei Minori, coordinata dal procuratore Lucca Villa, sta valutando quali provvedimenti richiedere al Tribunale. Pur non essendo perseguibili penalmente, i quattro rischiano misure di tipo civilistico, come l’allontanamento dai genitori se ritenuti inadeguati, oppure penale in senso lato, con l’affidamento a una comunità nel caso vengano considerati socialmente pericolosi.