Torre del Greco piange Christian: il ragazzo di 18 anni morto dopo una lunga agonia

Torre del Greco e Ercolano piangono Christian Sorrentino, il ragazzo di appena 18 anni morto a seguito di un incidente avvenuto nel Casertano, perdendo la vita dopo una settimana di agonia.

Torre del Greco piange Christian: ragazzo morto a 18 anni

Il giovane si trovava a bordo di una moto con un amico a Cellole, dove entrambi si trovavano per trascorrere un periodo di vacanza, quando si sarebbe consumato lo schianto. Sarebbe poi stato trasportato al Cardarelli di Napoli in condizioni disperate.

La famiglia di Christian è originaria di Torre del Greco ma residente ad Ercolano. In particolare il padre è molto conosciuto in quanto lavora in una nota concessionaria di auto della città del corallo. Anche il 18enne che si trovava in compagnia di Christina è di Torre del Greco. Sconforto fino al quartiere di Barra, dove Christian frequentava la scuola calcio.

«Aveva appena realizzato il sogno di vestire la maglia dei grandi – si legge in una nota congiunta di FC Barrese Ester, Centro Ester e Centro Ester Carioca – La sua determinazione, il suo sorriso e la sua passione resteranno per sempre con noi».

Il ricordo arriva anche dal Liceo Scientifico “Silvestri”, che sui social ha pubblicato una foto di un tramonto scattata da Cristian durante un concorso scolastico: «Troppo veloce è volata la tua vita. Con il tuo animo gentile e combattivo ne hai saputo cogliere le sfumature più belle. Parti di te doneranno speranza a chi continuerà a vivere grazie al tuo gesto».

Sui social, il padre ha affidato al web il suo dolore, postando su TikTok un’immagine del figlio accompagnata da una canzone di Eros Ramazzotti: «Angelo di papà, sei volato via troppo presto».