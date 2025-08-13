Lacrime a Napoli per Vincenzo, è morto a soli 19 anni. La comunità: “Era amato da tutti”

Dolore a Napoli per la scomparsa di Vincenzo Manfredini, un ragazzo di Secondigliano morto a soli 19 anni.

Lacrime a Napoli per Vincenzo: il ragazzo è morto a 19 anni

Un annuncio straziante diffuso dal presidente della Muncipalità 7, Antonio Troiano: “La Municipalità 7 esprime le sue più sincere condoglianze per la tragica scomparsa di Vincenzo, un giovane di soli 19 anni. Vincenzo era conosciuto per la sua educazione e il suo rispetto, e la sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità“.

“Ci uniamo in un forte abbraccio ai familiari e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La sua memoria rimarrà viva nei cuori di tutti coloro che lo hanno amato. In questo momento difficile, il nostro pensiero è rivolto a chi sta affrontando questo immenso dolore“.

A fornire ulteriori elementi sulla scomparsa del ragazzo è la pagina Una Voce per Secondigliano: “Vincenzo si è tolto la vita all’età di soli 19 anni. Un ragazzo educato e rispettoso, amato da tutti. La comunità dell’associazione Aret ‘o Pizzo è sconvolta: ‘Per noi era come un figlio’. Rivolgiamo un forte abbraccio ai familiari e a coloro che lo conoscevano”.