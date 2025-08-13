Morto in mare a 6 anni, lo strazio della mamma: “Date un bacio ai vostri figli e stringeteli”

Sarebbe sfuggito improvvisamente dallo sguardo di mamma Dana, il piccolo Carlo, il bambino ritrovato morto in mare, sulla spiaggia di Cavallino Treporti, nel Veneziano. Una notizia che ha sconvolto la comunità e l’intera nazione.

“Date un bacio ai vostri bambini. Date loro un bacio e stringeteli forte” – queste le parole che mamma Dana, come rende noto Il Mattino, avrebbe rivolto ai suoi vicini, dopo essere ritornata a casa , a Roncade, a seguito del tragico ritrovamento.

“Mi sono girata un attimo, proprio un istante, e poi lui non c’era più” – avrebbe detto la donna, ricordando i primi istanti della vicenda, quando improvvisamente, il piccolo Carlo, che si trovava in mare, è scomparso. Nella notte, poi, il bambino è stato ritrovato già privo di vita.

“Da papà e da genitore, posso solo immaginare lo strazio, il dolore e il vuoto che stanno provando i genitori in questo momento. Appena ricevuta la notizia, abbiamo sperato con tutto il cuore che il piccolo Carlo fosse stato fortunato o si fosse in qualche modo messo in salvo” – ha dichiarato il sindaco di Roncade, Marco Donadel.

“Poi, invece, è arrivata come una doccia gelata la notizia più terribile. Nei prossimi giorni cercherò di mettermi in contatto con la famiglia per esprimere personalmente la vicinanza della nostra città. La città di Roncade è infatti una comunità unita, mi auguro che i familiari di Carlo possano sentire l’abbraccio di tutti i nostri concittadini”.