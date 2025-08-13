Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Morto in mare a 6 anni, lo strazio della mamma: “Date un bacio ai vostri figli e stringeteli”

Ago 13, 2025 - Veronica Ronza

Bambino morto in mare

Sarebbe sfuggito improvvisamente dallo sguardo di mamma Dana, il piccolo Carlo, il bambino ritrovato morto in mare, sulla spiaggia di Cavallino Treporti, nel Veneziano. Una notizia che ha sconvolto la comunità e l’intera nazione.

Bambino morto in mare, la mamma: “Date un bacio ai vostri figli”

Date un bacio ai vostri bambini. Date loro un bacio e stringeteli forte” – queste le parole che mamma Dana, come rende noto Il Mattino, avrebbe rivolto ai suoi vicini, dopo essere ritornata a casa , a Roncade, a seguito del tragico ritrovamento.

Mi sono girata un attimo, proprio un istante, e poi lui non c’era più” – avrebbe detto la donna, ricordando i primi istanti della vicenda, quando improvvisamente, il piccolo Carlo, che si trovava in mare, è scomparso. Nella notte, poi, il bambino è stato ritrovato già privo di vita.

Da papà e da genitore, posso solo immaginare lo strazio, il dolore e il vuoto che stanno provando i genitori in questo momento. Appena ricevuta la notizia, abbiamo sperato con tutto il cuore che il piccolo Carlo fosse stato fortunato o si fosse in qualche modo messo in salvo” – ha dichiarato il sindaco di Roncade, Marco Donadel.

Poi, invece, è arrivata come una doccia gelata la notizia più terribile. Nei prossimi giorni cercherò di mettermi in contatto con la famiglia per esprimere personalmente la vicinanza della nostra città. La città di Roncade è infatti una comunità unita, mi auguro che i familiari di Carlo possano sentire l’abbraccio di tutti i nostri concittadini”.  

Tag
maremorte
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre