“Se ne va un altro grande”: applausi sulla bara di Luigi, morto per un panino

Si sono tenuti questa mattina a Napoli, in zona Poggioreale, i funerali di Luigi Di Sarno, il 52enne partenopeo morto dopo aver mangiato un panino, probabilmente contaminato dal batterio del botulino, sul lungomare di Diamante, in Calabria.

In tanti hanno preso parte alla cerimonia funebre per dare l’ultimo saluto all’artista napoletano, mostrando vicinanza e affetto ai suoi familiari. Tra i presenti anche il deputato Francesco Emilio Borrelli che si è occupato del caso, dando voce alle sorelle della vittima, due donne che si erano precipitate a Diamante proprio per soccorrere il fratello, morto soffocato durante il viaggio di ritorno a Napoli.

La bara di Luigi è stata accompagnata dall’applauso dei presenti. Un momento di dolore e commozione intenso per tutti coloro che hanno preso parte al funerale e che hanno colto l’occasione per dare voce al loro sconforto: “Se ne va un altro grande”.

Di Sarno si trovava in vacanza a Diamante in compagnia di un amico. Avrebbe iniziato ad avvertire i primi preoccupanti sintomi dopo aver mangiato un panino con salsiccia e friarielli acquisto da un food truck situato sul lungomare della celebre località turistica calabrese.

“Sto male, sto morendo” – avrebbe detto telefonicamente alla sorella, aggiornandola giorno per giorno delle sue condizioni. L’amico lo avrebbe accompagnato presso un ambulatorio del posto che, però, non avrebbe riscontrato nulla di anomalo. Di qui la scelta delle sorelle di Luigi di recarsi sul posto per riportarlo a casa ed affidarsi all’assistenza dell’Ospedale del Mare.

Proprio in auto però, dopo circa 40 minuti di viaggio, il 52enne si sarebbe aggravato: avrebbe fatto in tempo soltanto a scendere dal veicolo per poi morire soffocato, sotto gli occhi delle sorelle.