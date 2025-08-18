Arriva la Burrasca di fine estate, temporali e fresco. Crollano le temperature: da quando

Dopo giornate instabili, tra temporali e schiarite, è in arrivo in Italia una nuova forte ondata di maltempo che, stando alle previsioni meteo, farà calare le temperature anche a Napoli e in Campania.

Meteo, ondata di maltempo in arrivo: crollano le temperature

Tra temporali e grandinate, oltre a bufere di vento, che hanno colpito le principali città del Sud, secondo le stime de Il Meteo, sta per farsi strada una vera e propria burrasca di fine estate che farà sentire i suoi effetti soprattutto al Centro-Nord, senza però escludere del tutto il Meridione.

Nei prossimi giorni l’atmosfera subirà un netto cambiamento a causa di un notevole crollo delle temperature che potrebbero scendere addirittura di 10 gradi rispetto a quelle registrate in questi ultimi giorni.

L’ultima decade d’agosto, dunque, potrebbe segnare il declino della stagione estiva regalando un contesto termico sempre più fresco, o comunque meno caldo, intervallato da piogge e temporali anche intensi.

In particolare tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto, un’intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa scombussolerà il quadro climatico della penisola. Le Regioni più colpite saranno quelle del Nord e del Centro mentre al Sud i principali temporali si registreranno sul fronte tirrenico. Il tutto accompagnato da un calo evidente delle temperature.

A Napoli, nello specifico, è prevista pioggia nelle giornate di giovedì e venerdì, annunciando un fine settimana prevalentemente nuvoloso. A partire dalla settimana successiva potrebbe esserci una ripresa climatica, con un clima più mite e soleggiato. Vista la distanza temporale, tuttavia, è necessario attendere ulteriori aggiornamenti che ptorebbero confermare o smentire la previsione attuale.