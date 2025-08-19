Chi era Marco, ucciso da un fulmine a 42 anni: pochi mesi fa aveva perso il suo papà

Si chiamava Marco Zampilli l’uomo di 42 anni morto dopo essere stato folgorato da un fulmine mentre si trovava a bordo della sua moto, in Puglia. Di origini romane, si trovava in Salento per trascorrere un periodo di vacanza.

Chi era Marco Zampilli: morto a 42 anni, colpito da un fulmine

Stando a quanto emerso, il 42enne stava percorrendo la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, quando improvvisamente, complice il maltempo di questi giorni, sarebbe stato preso in pieno da un fulmine.

Un impatto che avrebbe fatto sbalzare letteralmente il conducente dal veicolo, provocandone la morte, probabilmente sul colpo. A nulla, infatti, sarebbe servito l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Marco era un noto barman di Centocelle e aveva lavorato per alcuni dei locali più frequentati della Capitale. Era anche abbastanza conosciuto nell’ambito sportivo in quanto grande appassionato di palestra. Soltanto lo scorso marzo, il 42enne aveva perso il suo amato papà, titolare di una rinomata pasticceria di zona.

“Ho rubato questa foto dal profilo di Marco perché oggi lui e il suo papà Marcello si sono riuniti, lassù, da qualche parte. Il papà se ne è andato il 19 marzo scorso, mentre faceva i bignè di San Giuseppe nella sua pasticceria. Stamattina Marco è stato colpito da un fulmine mentre era in moto in Salento. Ucciso da un fulmine in moto! Non so che disegno ci sia dietro tutto ciò. Sicuramente abbiamo tutti una “data di scadenza”, ma come si può consolare una donna che ha perso il marito da pochi mesi, e oggi il suo unico figlio di 42 anni, che era la sua ragione di vita?! Ed il mio pensiero va anche alla loro cagnolina Penny che aspetterà sempre che Marcello e Marco tornino a casa” – si legge nel post di un’amica.