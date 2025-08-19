Federico II tra le migliori Università di tutto il mondo: Farmacia è l’unica italiana nella Top 10

L’Università Federico II di Napoli si conferma ancora una volta tra le migliori al mondo: a confermarlo stavolta è la classifica ARWU – Academic Ranking World Universities di Shangai, in cui eccelle in particolar modo la facoltà di Farmacia dell’ateneo partenopeo.

Università Federico II di Napoli tra le migliori del mondo nel 2025

La storica e rinomata università napoletana rientra nella graduatoria internazionale realizzata dalla Shangai Ranking Consultancy 2025, generata sulla base di una metodologia trasparente e di dati oggettivi forniti da terzi, collocandosi tra le mille università più prestigiose sulle circa 2.500 censite.

Quest’anno nella graduatoria spiccano ben 41 atenei italiani e la Federico II si conferma nel terzo range delle italiane. Tra le posizioni 201-300 si sono posizionate, in ordine, l’Università di Bologna, la Federico II, l’Università di Pisa e l’Università di Torino. Nel range 101-150 c’è l’Università Sapienza, prima tra le italiane, e tra 151-200 si collocano l’Università di Milano e l’Università di Padova.

A livello mondiale, Farmacia è in terza posizione nella classifica delle materie eccellenti. Unica italiana tra le migliori 10 al mondo ad avere una posizione sul podio nel mondo. Si classificano entro le Top 50, Best Ranked Subjects anche Aerospace Engineering e Agricultural Sciences. Scala posizioni anche Physics.

Nel range 76-100 ci sono Food Science e Technology e Mining & Mineral Engineering. Nella fascia 101-150 si posizionano Mechanical Engineering, Instruments Science & Techonolgy, Energy Science & Engineering, Water Resources e Dentistry & Oral Sciences. Numerose le materie classificate nel range 151-200: Mathematics, Earth Sciences, Electrical & Electronic Engineering, Biotechnology, Trasportation Science & Technology, Biological Sciences e Medical Technology.