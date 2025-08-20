Tragedia a Napoli, un uomo si sente male in piscina: è morto sulla nave da crociera

Tragedia nel porto di Napoli dove, a bordo di una nave da crociera, è morto improvvisamente un uomo. Si tratta di un turista che, al momento del decesso, pare si trovasse all’interno della piscina.

Porto di Napoli, morto un uomo su una nave da crociera

L’uomo, un turista britannico di 83 anni, sarebbe stato ritrovato privo di vita all’interno della piscina della nave da crociera Marella Voyager, attualmente ferma ancora nel porto di Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia che dovranno indagare sulla vicenda e fare chiarezza sulle cause del decesso del crocierista.

Stando ad una prima analisi del corpo, potrebbe essersi trattato di un malore improvviso che avrebbe colpito l’anziano proprio mentre si trovava in acqua. Una triste vicenda che quasi ricorda quella dello scorso marzo quando la giovane Aurora Bellini, una studentessa di 19 anni, perdeva la vita proprio in simili circostanze.

La giovane, in gita scolastica, era a bordo di un traghetto salpato da Napoli e diretto verso la Sicilia. Dopo una serata passata in compagnia della sua classe, sarebbero state le amiche a ritrovarla riversa in bagno, priva di sensi. Sarebbe stato un arresto cardiaco a stroncare la vita della giovane studentessa.