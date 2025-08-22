Vesuvio Live

In vacanza, cade in piscina e muore annegato: il piccolo Raffaele aveva solo 2 anni

Ago 22, 2025 - Veronica Ronza

Tragedia a Santa Croce Camerina, nel Ragusano, dove un bambino di soli 2 anni è morto dopo essere annegato in piscina.

Santa Croce Camerina, annegato in piscina: morto a 2 anni

Il dramma si sarebbe consumato all’interno della casa vacanze di famiglia quando il piccolo, sfuggito all’attenzione degli adulti presenti, avrebbe raggiunto la piscina da solo, arrampicandosi sui gradini e cadendo in acqua, perdendo la vita poco dopo. Si chiamava Raffaele ed aveva appena 2 anni.

Purtroppo, quando i familiari se ne sarebbero accorti, raggiungendolo in acqua, non ci sarebbe stato nulla da fare. A nulla sarebbe servito l’intervento immediato dei sanitari del 118 che, pur provando a rianimarlo per molto tempo, non avrebbero potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità, affranta per la perdita prematura di un bimbo di soli 2 anni. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che dovranno ricostruire con esattezza l’intera dinamica della vicenda. Intanto l’amministrazione comunale di Santa Croce Camerina ha annullato tutti gli eventi in programma.

