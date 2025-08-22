Controlli sul cibo, nei guai paninoteca di Torre del Greco: 20 kg di prodotti sequestrati

Si intensificano i controlli dei carabinieri nell’ambito della sicurezza alimentare: nelle ultime ore le ispezioni hanno fatto tappa nel centro di Napoli, ai Quartieri Spagnoli, e a Torre del Greco.

Sicurezza alimentare: controlli a Napoli e Torre del Greco

Prosegue l’impegno dei militari dell’arma di garantire la tutela della salute pubblica, accertandosi del rispetto delle regole da parte di ristoranti e venditori ambulanti in servizio presso alcuni dei luoghi più frequentati del territorio, soprattutto d’estate.

Sul litorale torrese, i carabinieri della compagnia locale e quelli del NAS hanno puntato l’attenzione sulla vendita ambulante di alimenti. Nei guai il titolare di una paninoteca dove sono state rilevate carenze igieniche e irregolarità nella tracciabilità degli alimenti: 20 i chili di prodotti sequestrati, 3mila euro il conto delle sanzioni.



Carenze igieniche anche per una venditrice di trippa. Per l’imprenditore, punita anche l’omessa applicazione delle procedure di autocontrollo HCCP. Le sanzioni in questo caso raggiungono i 2mila euro. Nei Quartieri Spagnoli, una ristoratrice ha impiegato personale senza che fosse stato inviato a visita medica per l’idoneità prevista dalla sorveglianza sanitaria e omesso di assicurare ai dipendenti una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza. Di 2500 euro la multa comminata dai militari della Compagnia Centro insieme a quelli del NIL.