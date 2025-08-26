Accoltellata a 28 anni, in gravi condizioni al Cardarelli. Arrestata la suocera: avevano litigato

Sarebbe ricoverata in gravi condizioni al Cardarelli di Napoli una ragazza di 28 anni accoltellata alla schiena lo scorso sabato: a ferirla sarebbe stata la suocera, attualmente in arresto.

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, l’aggressione si sarebbe verificata al culmine dell’ennesima lite tra le due donne. Pare che la suocera, 67enne, non accettasse la relazione tra la giovane e suo figlio, un 36enne, ex caporale dell’esercito.

La ragazza sarebbe stata colpita con almeno due fendenti alla schiena, in viale Kennedy, ad Aversa. A soccorrerla sarebbe stato proprio il fidanzato che, caricandola in moto, si sarebbe diretto verso l’ospedale San Giuseppe Moscati, ma a seguito di un incidente la 28enne sarebbe stata accompagnata al nosocomio dai sanitari del 118.

Di qui il trasferimento d’urgenza, viste le sue condizioni, presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove la giovane paziente è ricoverata in prognosi riservata. Intanto la 67enne, già nota alle forze dell’ordine, è stata condotta presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano, in attesa delle decisioni dei magistrati competenti.