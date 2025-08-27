Bambino in vacanza con i genitori, il papà vede il suo corpo in fondo alla piscina: è morto

Tragedia a Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove un bambino di soli 3 anni è morto durante la vacanza estiva con i genitori: sarebbe caduto in piscina perdendo la vita dopo pochi giorni di agonia.

Omegna, cade in piscina: è morto un bambino di 3 anni

Il piccolo, di nazionalità moldava, si trovava all’interno del bed and breakfast dove alloggiava con la famiglia quando, lo scorso sabato, improvvisamente sarebbe caduto in piscina. Di qui il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale Regina Margherita di Torino dove il bimbo è deceduto.

Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, resa nota dall’Ansa, il bambino stava giocando insieme ad alcuni suoi coetanei mentre i genitori erano a tavola. Sarebbero stati proprio i genitori, non vedendolo tornare, ad avviare le ricerche. Il padre avrebbe poi notato il suo bambino in fondo alla piscina.

Al momento non sono state ancora chiarite le cause del decesso, saranno le indagini a ricostruire con esattezza l’intera dinamica della vicenda. Intanto, i genitori del bambino hanno autorizzato l’espianto degli organi.