In TV arriva il film “Nata per te”: la storia dell’assessore napoletano e la sua piccola Alba

Il 27 agosto 2025, alle ore 21:20, su Canale 5 andrà in onda “Nata per te”, il film tratto dalla reale storia che vede protagonisti l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese, e la sua bambina, la piccola Alba.

In TV il film “Nata per te”: la storia di Luca Trapanese e Alba

“Nata per te” è un film del 2023 diretto da Fabio Mollo, tratto dall’omonimo libro, uscito nel 2018, di Luca Trapanese e Luca Mercadante, basato sulle vicende che portarono l’assessore napoletano ad adottare sua figlia Alba, una bambina con sindrome di down che fu abbandonata in ospedale alla nascita.

“Con immenso piacere vi annuncio che mercoledì 27 agosto, alle 21:20, su Canale 5 andrà in onda Nata per Te, il film diretto da Fabio Mollo, con Pierluigi Gigante e Teresa Saponangelo, tra gli straordinari interpreti che hanno dato vita a questa storia” – ha annunciato, via social, Trapanese.

“Il film racconta la mia vicenda e quella di Alba: la storia di un ragazzo single e gay che, con grande fatica e determinazione, riesce ad adottare una bambina appena nata con sindrome di down. Ripeto sempre che la nostra non è una storia straordinaria, né una famiglia speciale: è una famiglia come tante, perché al centro c’è l’amore”.

“Sono felice che questa storia approdi sul piccolo schermo, addirittura su una rete nazionale: non per far conoscere me e Alba, ma per ricordare quanto l’Italia sia ancora indietro sui diritti. Siamo l’unico Paese europeo che non consente ai single di adottare, l’unico che distingue ancora tra genitori di serie A e genitori di serie B, mentre la politica resta silente, disinteressata, ipocrita”.

“Basti pensare a chi difende a parole la famiglia tradizionale e poi, nei fatti, non la rappresenta. Nata per te è un racconto di verità. Di ciò che manca. E di ciò che potremmo essere. Buona visione”.