Le Notti dei Briganti sono un successo, tra cultura e cibo di qualità: 60 mila presenze

Le Notti dei Briganti si sono rivelate ancora una volta un successo: sono stati circa 60 mila i visitatori accorsi a Santa Tecla di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, per prendere parte alla grande festa che si è svolta dal 13 al 19 agosto 2025, affiancando all’enogastronomia d’eccellenza la rivisitazione culturale del fenomeno del brigantaggio.

Successo per Le Notti dei Briganti 2025: 60 mila presenze

Un’affluenza straordinaria, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, che ha caratterizzato l’intera durata dell’evento. Le stradine di Santa Tecla sono state letteralmente invase da una marea di persone, provenienti da ogni provincia della Campania, rimaste estasiate in particolar modo dalle pietanze degustate.

Anche quest’anno, infatti, Le Notti dei Briganti si sono contraddistinte per il percorso culinario di alta qualità offerto agli ospiti, con piatti tipici della tradizione picentina consumati in una location dal paesaggio mozzafiato e in un’atmosfera conviviale allietata da musica live, pizzica, taranta e spettacoli live.

Protagonisti del menù i sei speciali “piatti del brigante”, ognuno dedicato ad un famoso brigante dell’epoca: i Fusilli Rompicapo in onore del brigante Cracco, lo Gnocco Sott e Ngopp per Gaetano Manzo, Na Bufalata dedicata a Cannalonga, la selezione di braceria che celebra il brigante Ninco Nanco e ancora pizza fritta e arrosticini per i briganti Tranchella e Lupo. Apprezzatissimi anche panini, pizze fritte e dolci.

Dopo il clamoroso successo dell’edizione 2025, già fremono i preparativi per Le Notti dei Briganti 2026 che saranno ricche di novità. Stando a quanto anticipato da Vito Vivone, presidente dell’associazione Le Notti dei Briganti, il prossimo anno l’evento diventerà itinerante.