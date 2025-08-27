Tragedia in Campania, folgorato da una scarica elettrica mentre lavora: è morto

Non ce l’ha fatta Demetrio Rima, l’operaio di 58 anni di Casal di Principe, morto folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava all’interno di una cabina elettrica a Sant’Andrea del Pizzone, una frazione di Francolise.

Francolise, folgorato da una scarica elettrica: operaio morto

L’uomo, dipendente di una ditta, stando a quanto rende noto Il Mattino, si stava occupando della manutenzione della cabina elettrica quando, improvvisamente, sarebbe stato raggiunto dalla fatale scarica elettrica.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e quelli della locale stazione che dovranno ricostruire con esattezza l’accaduto.

Demetrio viveva a Casal Di Principe con sua moglie e sua figlia ed era molto conosciuto in zona. Il corpo è stato trasferito all’istituto di medicina legale dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano dove sarà effettuato l’esame autoptico per risalire alle reali modalità del decesso.