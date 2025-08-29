West Nile e Coronavirus a Napoli: quattro pazienti ricoverati in gravi condizioni

Si registrano casi gravi di West Nile e Covid presso l’Azienda ospedaliero universitaria policlinico Federico II di Napoli: si tratta di pazienti gravi, tutti affetti da patologie pregresse.

West Nile e Covid: quattro pazienti gravi a Napoli

Sono quattro i cittadini ricoverati in gravi condizioni presso la rianimazione dell’ospedale partenopeo, due affetti dal West Nile, il cosiddetto virus trasmesso dalle zanzare, e i restanti due risultati positivi all’ultima variante del Covid.

“Di casi covid ne abbiamo visti, qui in rianimazione, circa dal 5 luglio. Quella che circola è ovviamente una variante poco stagionale, nel senso che è presente da questo inverno ed ovviamente molto più blanda del ceppo originario che abbiamo tristemente conosciuto come da oltre due anni a questa parte” – ha dichiarato, a Il Mattino, Giuseppe Servillo, ordinario di Anestesia e primario dell’unità di Rianimazione del Policlinico.

“Su organismi di persone senescenti con una ridotta immunità, a causa dell’età avanzata o degli acciacchi che questa comporta, ma anche su organismi più giovani ma malati, colpiti da multi patologie, il Covid rischia ancora di mandarci all’altro mondo. Per questo le persone fragili di famiglia vanno comunque sempre vaccinate”.

“C’è poi il West Nile che, quest’anno, soprattutto nella provincia di Caserta e di Napoli, ha circolato massicciamente probabilmente a causa di inverni sempre più miti e piovosi caratterizzati da un’elevata umidità che facilita la riproduzione delle zanzare vettrici”.

La prima paziente affetta da West Nile è una donna di 58 anni, con storia di adenocarcinoma mammario destro. Avrebbe riscontrato febbre, afasia e perdita di coscienza, trasferita in rianimazione per l’aggravarsi delle sue condizioni respiratorie e neurologiche.

La seconda paziente, positiva al virus del Nilo, è una 51enne sottoposta a trapianto renale e affetta da altre patologie. Attualmente sarebbe intubata, in coma. I due pazienti risultati positivi al covid sono, invece, un uomo di 72 anni con storia di coronaropatia cronica, al momento sedato e intubato, e una donna di 64 anni affetta da artrite reumatoide e portatrice di pacemaker.