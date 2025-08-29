Casal di Principe, scatta il coprifuoco notturno per i minori: multe ai genitori per chi non lo rispetta

A Casal di Principe arriva una nuova ordinanza che punta a rafforzare la sicurezza dei minori nelle ore notturne. Il sindaco Ottavio Corvino ha infatti firmato un provvedimento che introduce un limite per i giovanissimi, di età inferiore ai 14 anni: non potranno circolare o sostare negli spazi pubblici del territorio comunale tra la mezzanotte e le sei del mattino, se non accompagnati da un adulto.

Casal di Principe, ordinanza per i minori: no in strada da soli di notte

Alla base della decisione, come spiegato nello stesso documento, c’è la preoccupazione per i rischi legati alla presenza di minori soli durante le ore notturne: “Considerato che, durante la notte, i minori non solo sono vulnerabili agli incidenti stradali e a possibili aggressioni fisiche, ma sono anche più esposti alla commissione di atti di vandalismo, al consumo di sostanze stupefacenti e alcooliche, a rischi connessi alla criminalità minorile e, più in generale, a comportamenti devianti che minano la sicurezza pubblica”.

Il sindaco invita quindi “i genitori, tutori legali o altri adulti responsabili ad evitare che i minori di anni 14 circolino, sostino o frequentino spazi pubblici e luoghi aperti al pubblico all’interno del territorio comunale senza essere accompagnati dalle ore 24 alle 06”.

I genitori saranno responsabili

Un passaggio dell’ordinanza specifica inoltre che “l’accompagnatore adulto è tenuto a garantire la sorveglianza diretta del minore e ad assumersi la piena responsabilità delle azioni dello stesso”.

La misura non nasce dal nulla. In premessa, infatti, si ricorda come “negli ultimi periodi, si è registrato un aumento del fenomeno di minori che si trovano fuori dalle proprie abitazioni durante le ore serali/notturne, senza l’accompagnamento di un adulto o di un responsabile legale, esponendo tali soggetti a gravi rischi per la loro incolumità fisica e psicologica”.

Pur presentata come un invito ai genitori, l’ordinanza prevede conseguenze concrete in caso di violazione. Saranno infatti le forze dell’ordine a verificarne il rispetto: “Il rispetto della presente ordinanza sarà verificato dalle forze di Polizia Locale, dalla competente Stazione dei Carabinieri e dalla Questura che procederanno al fermo e all’identificazione dei minori trovati in violazione, avviando le relative procedure sanzionatorie come previste per legge”.

Una stretta che mira a responsabilizzare famiglie e adulti di riferimento, ma che al tempo stesso introduce controlli serrati per garantire maggiore tutela ai giovanissimi. Provvedimento che potrebbe essere, però, un singolare precedente per iniziative analoghe in altre città.