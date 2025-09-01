ULTIM’ORA. Terremoto ai Campi Flegrei, 94 scosse rilevate: l’ultima di magnitudo 4.0

Un nuovo sciame sismico è in corso ai Campi Flegrei nella giornata di oggi, 1 settembre 2025: a partire dalla serata di ieri e durante la notte si sono susseguite circa 94 scosse di terremoto, alcune molto intense.

Campi Flegrei, 94 scosse di terremoto: l’ultima di 4.0

Le scosse più forti sono state rilevate dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano alle ore 00:33, 00:40 e 1:29, rispettivamente di magnitudo 2.8, 2.5 e 2.8. La più intensa in assoluto, di magnitudo 4.0, è stata avvertita, dalla popolazione residente e non solo, alle ore 4:55.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 16:09 (UTC 14:09) del 31/08/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 94 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (94 localizzati) e una magnitudo massima Md = 4.0 ± 0.3. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400″.

“In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.