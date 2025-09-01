VIDEO/ Terremoto di magnitudo 6.0 in Afghanistan, almeno 800 morti: le immagini shock

Un violento terremoto ha colpito ieri sera l’Afghanistan orientale, causando una tragedia di drammatiche proporzioni. Secondo il ministero dell’Interno afghano, almeno 800 persone hanno perso la vita e oltre 2.800 sono rimaste ferite, mentre i soccorsi faticano a raggiungere le aree più colpite.

L’epicentro della scossa, di magnitudo 6 sulla scala Richter, è stato localizzato nella provincia di Kunar, nei pressi di Jalalabad. Le vittime sono state registrate soprattutto nei distretti di Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare, come riferito dall’Autorità locale per la gestione dei disastri.

«Il numero di morti e feriti è molto alto, ma l’accesso alla zona è estremamente difficile. Le nostre squadre sono ancora impegnate nelle operazioni di soccorso», ha dichiarato Sharafat Zaman, portavoce del ministero della Salute afghano.

Secondo fonti del governo talebano citate dalla Bbc, «decine di abitazioni sono state completamente distrutte», in particolare nella valle di Mazar, sempre nella provincia di Kunar al confine con il Pakistan. La zona montuosa e le frane che hanno bloccato le strade rendono quasi impossibile l’intervento via terra; la polizia provinciale ha confermato che, al momento, i soccorsi possono avvenire solo dall’aria.

Intanto, nella vicina provincia di Nangarhar, numerosi volontari si sono recati negli ospedali per donare sangue e sostenere le vittime dell’emergenza.