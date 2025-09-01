Incidente a Portici, chi sono i 2 ragazzi morti: Salvatore e Vincenzo avevano 22 e 27 anni

E’ di 2 morti e 5 feriti il bilancio del grave incidente avvenuto, nella mattinata di ieri, sulla A3, all’altezza dell’uscita di Portici: le vittime sono Salvatore Izzo, 22 anni, e Vincenzo Cozzolino, 27 anni.

Incidente a Portici, morti Salvatore e Vincenzo: di 22 e 27 anni

Stando ad una prima ricostruzione, i due ragazzi si trovavano a bordo di un’auto insieme ad altri due amici quando, per cause ancora da accertare, si sarebbero schiantati contro la vettura che li precedeva. Per Salvatore e Vincenzo non ci sarebbe stato nulla da fare, mentre gli altri due giovani, in gravi condizioni, sono stati trasferiti al Cardarelli e all’Ospedale del Mare.

L’impatto si sarebbe verificato intorno alle ore 7:00 del mattino, rendendo necessario l’intervento sul posto di diverse ambulanze, vigili del fuoco e polizia stradale. Saranno le indagini a fare chiarezza sulle modalità del sinistro.

Intanto l’intera comunità piange la scomparsa di Vincenzo e Salvatore, entrambi giovanissimi e residenti a Torre Annunziata. Le lesioni riportate nello scontro si sarebbero rivelate fatali per i due amici che hanno perso la vita tragicamente.

“Torre Annunziata piange in queste ore altre due vittime della strada. A poche settimane dalla morte di Nunzio Arcella, due giovanissimi torresi, Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, hanno perso la vita in un tragico incidente. La nostra vicinanza e il nostro abbraccio più sincero ai genitori e alle famiglie dei due giovani” – si legge nella nota di cordoglio diffusa dal sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo.

“In queste ore le nostre preghiere vanno anche agli altri due ragazzi coinvolti nell’incidente, gravemente feriti, con l’augurio che tornino presto a casa dai loro cari. Nessun genitore, nessuna famiglia, nessuna comunità può essere pronta a un dolore così atroce. Nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino”.