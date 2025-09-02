Tragedia nel Napoletano, una fuga di gas poi l’esplosione in casa: sono morte 2 persone

Tragedia a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli, dove a seguito di un’esplosione, avvenuta all’interno di un’abitazione, sono morte due persone.

Esplosione a Meta di Sorrento: morte due persone

Stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, lo scoppio sarebbe stato causato da una fuga di gas, partita dall’appartamento di via Cristoforo Colombo dove vivevano le due vittime, un uomo e una donna conviventi, rispettivamente di 81 e 83 anni.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco che, purtroppo, non hanno potuto salvare la vita agli anziani. Intanto sono state avviate le indagini per chiarire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire, soprattutto, al punto di origine della deflagrazione.

Ad una prima ricostruzione sembrerebbe che l’esplosione sia stata causata da una bombola di gas, probabilmente non chiusa in maniera corretta. Lo scoppio, oltre al crollo di alcune mura dell’abitazione, avrebbe scatenato anche un incendio, per fortuna domato prontamente dai vigili del fuoco.