Ancora un incidente con feriti in Nazionale. Nessuna ‘maledizione’, basterebbe il rispetto delle norme

Incidente frontale tra due ciclomotori in via Nazionale, bilancio di quattro feriti. L’ennesimo sinistro stradale che ha per teatro la statale 18 che torna al centro delle polemiche sulla sicurezza stradale in città.

Incidente in via Nazionale: frontale tra due ciclomotori, quattro feriti

Nella serata di ieri 5 settembre via Nazionale è stata nuovamente scossa da un incidente stradale come purtroppo accaduto più volte negli ultimi mesi, con esiti anche mortali.

Questa volta è successo nel tratto tra gli incroci con via Lava Troia e via Ponte della Gatta e ad essere coinvolti sono stati due ciclomotori che viaggiavano in direzione opposta.

In particolare, stando alle testimonianze raccolte, una motocicletta che viaggiava in direzione Torre Annunziata si sarebbe improvvisamente trovata la propria traiettoria invasa da un grosso scooter che viaggiava in direzione opposta, probabilmente in un tentativo azzardato di sorpasso. Circostanze che le forze dell’ordine stanno provvedendo ancora ad acclarare o smentire.

Forse un sorpasso e la velocità hanno causato l’incidente

Lo scontro sarebbe stato, quindi, inevitabile. Pochissimi minuti dopo l’accaduto, si è trovata a passare sul posto la consigliera comunale Valentina Ascione che ha prestato i primissimi soccorsi in attesa del 118 e sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine.

È proprio la dott.ssa Ascione ad aver raccolto e riportato le prime testimonianze dei feriti (tutti sotto shock e con diverse escoriazioni ma, a prima vista, in condizioni complessivamente non critiche), e la situazione sulla scena dell’incidente.

Stando alle prime impressioni, le condizioni in cui si trovavano i due motoveicoli coinvolti nell’incidente fanno pensare che marciassero a velocità sostenuta, visti i danni riportati.

Inoltre, la carreggiata è divisa da una striscia continua: segnale che proibisce, a prescindere, qualsiasi tentativo di sorpasso. Come se non bastasse, letteralmente a pochi metri dal punto dell’impatto c’è un cartello integrativo che invita a rallentare, segnalando la presenza di un attraversamento pedonale con tanto di indicazione luminosa.

Un cartello invita a rallentare a pochi metri dall’impatto

“Non è una strada maledetta, serve rispetto delle regole”

“L’amministrazione comunale sta lavorando alla messa in sicurezza dell’arteria stradale con telecamere e l’eventuale installazione di dossi – dichiara la consigliera Ascione in risposta ai tanti timori sulla sicurezza stradale in città, risvegliati dall’ennesimo sinistro – ma non si può non riscontrare la pessima condotta di guida di troppi cittadini”.

“Penso che servano azioni drastiche, che colpiscano la tasca dei cittadini indisciplinati, come potrebbero essere gli Autovelox: è l’unico modo per ‘rieducare’ alla guida coscienziosa ed al rispetto del codice stradale”.

Sulla concentrazione di incidenti sulla stessa arteria, la Ascione precisa: “Nella fattispecie, su via Nazionale negli ultimi mesi si sono concentrati diversi incidenti purtroppo anche mortali. È una strada che percorro quotidianamente ma tengo a sottolineare che non è una ‘strada maledetta’. Non esistono ‘strade maledette’, esistono regole e vanno rispettate”.