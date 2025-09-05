La Festa della Pizza di Vico Equense: 3 serate di stand e sapori, menù completo a 20 euro

Dal 16 al 18 settembre 2025 torna Pizza a Vico, la grande festa che celebra la tradizione e l’identità della pizza di Vico Equense, giunta alla sua ottava edizione.

La festa della pizza nel cuore di Vico Equense

Per tre serate, dalle ore 19:00 alle 23:30, il centro di Vico Equense ospiterà l’ottava edizione della manifestazione che vedrà protagonisti gli abili pizzaioli di ben trenta pizzerie, affiancati da numerose aziende vitivinicole campane, nuove protagoniste di questa edizione.

Pizza a Vico punta a superare il record dello scorso anno, quando circa 40 mila persone hanno affollato strade e piazze della città, per gustare le tante proposte di pizze, tutte rigorosamente ispirate alla tradizione, con l’utilizzo di prodotti tipici locali. Ogni sera sarà, inoltre, disponibile un forno dedicato alle pizze senza glutine.

Parte del ricavato della tre giorni, sarà destinato all’acquisto di un veicolo speciale, attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, con ridotta mobilità ed anziani, che grazie ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Oltre il Guscio, potranno spostarsi per effettuare visite mediche o per coprire altre necessità.

Presso gli stand e all’interno del percorso sarà possibile acquistare il ticket per usufruire di un menù completo, al costo di 20 euro, che darà diritto a 3 tranci di pizza Margherita, 2 tranci di pizza con gusti speciali, un dolce tipico vicano, una bottiglia d’acqua e una bibita a scelta tra soft drink e birra.

Sarà possibile acquistare anche percorsi di degustazione dei vini delle cantine presenti e anche prenotare l’esperienza “Mani in pizza”: una masterclass personalizzata, per imparare a realizzare una pizza sotto la guida di esperti pizzaioli. Il costo è di 20 euro.

A “Pizza a Vico” hanno aderito Aequa, Agriturismo Nonno Luigino, Al Buco, Al Fosso, Anema e Core da zio Claudio, Cerasè, Covo del Buongustaio, Cuore di Pizza, Da Franco, Da Gigino Pizza a metro, Da Gighetto, Da Giovanni, Frate Cosimo, Il Casale del Golfo, Il Bikini, La Casa del Mirto, La Curva del Gusto, L’Uliveto, Ma che Bontà, Millestelle, Mordi e Fuggi, Oste Verace, Oasi da Baldino, Pizza Taxi, Ristorante degli Amici, Sapori, Terra mia, Tigabelas, Titos.

Anche quest’anno uno spazio importante sarà dedicato al Premio Dell’Amura, il riconoscimento che premia la migliore pizza di Vico Equense, nato per onorare la memoria di Luigi Dell’Amura, inventore della “pizza a metro”, un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo.