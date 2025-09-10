Con Nefertiti un corpo da sogno anche in inverno con Anyma e Sculpt: le immagini parlano da sole

Trattamenti corpo localizzati, intensivi e con risultati che si vedono e si toccano da Nefertiti Estetica: la combinazione di due apparecchiature e la giusta costanza e volontà può portare a risultati straordinari.

Da Nefertiti due apparecchiature all’avanguardia per i trattamenti corpo

La fine dell’estate porta con sé la voglia di rimettersi in forma, cancellare gli eccessi e ritrovare energia e tonicità. A Torre del Greco c’è un luogo dove questo non è solo possibile, ma diventa realtà: Nefertiti Estetica, il centro guidato con professionalità e passione da Lucia D’Urzo, è ormai un punto di riferimento per chi cerca trattamenti estetici innovativi e sicuri.

Qui, tra le pareti curate e luminose che infondono relax e benessere, arrivano due tecnologie d’avanguardia nel settore della cura del corpo: Anyma e Sculpt, macchinari capaci di rimodellare, ossigenare e tonificare in profondità, con risultati concreti e visibili fin dalle prime sedute.

“Dopo l’estate è il momento migliore per intraprendere un percorso di trattamenti corpo”, spiega Lucia. “Il sole, il mare e i piccoli “sfizi” delle vacanze possono lasciare segni di gonfiore, ritenzione e lassità cutanea. Anyma e Sculpt sono la risposta più efficace per ritrovare forma e leggerezza.”

Anyma: rigenerazione e ossigenazione profonda

Il primo fiore all’occhiello di Nefertiti Estetica è Anyma, una tecnologia che lavora sui tessuti in profondità, ossigenando le cellule e stimolando la rigenerazione.

“Sfiammando i tessuti si ottiene un miglioramento organico che va oltre l’estetica: meno dolori, meno infiammazione, più energia e una pelle visibilmente più tonica e luminosa”, racconta Lucia.

I benefici? Riduzione della ritenzione idrica, perdita di centimetri, rassodamento e un effetto di rimodellamento naturale che riporta equilibrio a tutto il corpo. Un trattamento non invasivo, sicuro e adatto a chiunque voglia prendersi cura della propria forma fisica senza stress né rischi.

Sculpt: definizione e tonicità mirata

Accanto ad Anyma, Nefertiti Estetica propone Sculpt, un macchinario ideale per chi desidera lavorare in maniera mirata su aree specifiche come addome, glutei, braccia e gambe.

“Con Sculpt andiamo ad agire direttamente sul tono muscolare e sulla riduzione delle adiposità localizzate. È perfetto sia per gli uomini che per le donne, perché aiuta a scolpire la forma fisica in modo mirato, senza sforzi eccessivi“ spiega Lucia.

Un trattamento che si adatta anche a chi pratica sport e vuole migliorare le prestazioni, riducendo i rischi di strappi muscolari grazie a un lavoro profondo sull’ossigenazione dei tessuti.

Prima e dopo: i risultati parlano da soli

Basta guardare le foto di un cliente sottoposto ai trattamenti per rendersi conto della loro efficacia: addome più piatto, pelle compatta, muscoli definiti. Una trasformazione che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.

“I miracoli non esistono, ma il buon lavoro sì”, sottolinea Lucia. “Ogni percorso richiede costanza e l’impegno della persona, ma i risultati arrivano e si mantengono nel tempo. Noi siamo qui per guidare e accompagnare ogni cliente in questo cammino.”

Trattamenti su misura, per uomini e donne

Da Nefertiti Estetica non esistono protocolli standard: ogni trattamento viene studiato e personalizzato in base alla persona e alle sue esigenze.

“Una ventenne avrà bisogno di un percorso diverso rispetto a una donna o un uomo più maturi. Non facciamo pacchetti uguali per tutti, ma creiamo soluzioni mirate, sicure ed efficaci” ribadisce la titolare.

L’obiettivo è unico: ridare armonia e benessere al corpo, che sia per recuperare tonicità dopo le vacanze, per prepararsi a una stagione sportiva o semplicemente per ritrovare fiducia in sé stessi.

Relax e benessere, senza attese

Oltre all’innovazione tecnologica, Nefertiti Estetica offre un ambiente dove il cliente si sente accolto e coccolato. Cabine pulite, luminose e pensate per garantire privacy e comfort trasformano ogni trattamento in un momento di relax profondo. “Quando la cliente entra, si comincia subito. Non ci sono attese, solo percorsi dedicati al benessere e al rilassamento,” assicura Lucia.

Lucia D’Urzo, titolare di Nefertiti Estetica

La rinascita del corpo inizia da Nefertiti Estetica

Dopo l’estate, regalare al corpo un percorso di rigenerazione è il modo migliore per tornare a sentirsi bene, dentro e fuori. Anyma e Sculpt sono la combinazione perfetta per ritrovare equilibrio, forma e bellezza, affidandosi alle mani esperte di chi fa dell’estetica una vera missione da oltre quarant’anni.

Per uomini e donne che vogliono il meglio, la risposta è una sola: Nefertiti Estetica, a Torre del Greco.

Nefertiti Centro Estetico e Benessere, dove si trova e contatti

Nefertiti Centro Benessere si trova a Torre del Greco, in via Circumvallazione 36. Si riceve su appuntamento.

Tel. 081 882 3507

Facebook: Nefertiti Estetica