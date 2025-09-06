I napoletani salutano il “re della moda”: Giorgio Armani è sul presepe partenopeo

Napoli dice addio a Giorgio Armani, il celebre stilista morto lo scorso 4 settembre all’età di 91 anni: l’omaggio arriva da San Gregorio Armeno, direttamente dalla bottega del maestro Genny Di Virgilio che ha realizzato una statuina del presepe dedicata al “re della moda”.

Napoli saluta Giorgio Armani: c’è la statuina del presepe

Protagonista assoluto della passerelle internazionali, Giorgio Armani sarebbe deceduto per un’insufficienza epatica fulminante, degenerata a seguito della broncopolmonite che lo aveva colpito lo scorso giugno.

Ad annunciarne la scomparsa è stato il suo gruppo: “Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni”.

Una notizia che ha commosso anche la città di Napoli che ha deciso di ricordarlo in perfetto stile partenopeo, posizionando una statuina che lo raffigura sul presepe napoletano. A realizzarla è stato il maestro dei presepi Genny Di Virgilio.

“Buon viaggio caro Giorgio, è difficile immaginare il mondo della moda, dell’arte e della bellezza senza la tua presenza forte, di stile e eleganza” – è la dedica dell’artista che accompagna gli scatti della sua nuova creazione.