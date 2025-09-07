Da Toni Servillo a Nino D’Angelo, Napoli trionfa a Venezia nel nome della Palestina

Toni Servillo, premiato con la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia per la migliore interpretazione maschile grazie al suo ruolo da protagonista ne La Grazia di Paolo Sorrentino, ha espresso la sua vicinanza a chi, a bordo di Flotilla, ha scelto di intraprendere il mare verso la Palestina:

«A nome di un sentimento che tutto il cinema italiano prova in questo momento, sento tutta la mia ammirazione per coloro che hanno deciso di mettersi in mare con coraggio e portare un segno di umanità in una terra dove la dignità umana è vilipesa», ha dichiarato nel suo discorso di ringraziamento.

Un messaggio forte contro la guerra è arrivato anche da Nino D’Angelo, apparso a sorpresa sul palco della kermesse. Dopo aver interpretato il brano Odio e lacrime, l’artista ha ricordato:

«Quando si uccidono i bambini, si uccide il futuro di tutti noi».

Il testo della canzone, dedicata alla pace, richiama il diritto dei popoli alla propria terra e condanna la violenza dei conflitti: “A ricchezza che sta int’a ‘na terra è de chi llà c’è nato / e se vence o se perde ‘na guerra è na cosa sbagliata”.