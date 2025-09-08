“Devi cambiare cognome”, umilia e minaccia la figlia perché lesbica: papà arrestato a Napoli

Giunge l’appoggio e la solidarietà di Antinoo Arcigay per la ragazza 24enne che avrebbe subito violenza da parte del padre, in pieno centro a Napoli, soltanto perché lesbica.

Violenza omofoba a Napoli: padre contro figlia

Stando a quanto emerso, l’uomo, un 51enne, avrebbe prima fatto irruzione all’interno di un bar di via Chiaia, dove la figlia lavora, urlando e umiliandola pubblicamente all’interno del locale per il suo orientamento sessuale.

Dopodiché si sarebbe presentato davanti all’abitazione che la giovane condivide con la mamma, iniziando a colpire la porta con pugni e calci, incalzando minacce di morte. A detta dell’uomo, la figlia avrebbe dovuto cambiare cognome.

“Esprimiamo la nostra più totale e incondizionata solidarietà alla giovane donna vittima dell’odio e della violenza del padre. L’ennesimo, gravissimo episodio di lesbofobia in famiglia che si registra sul nostro territorio ci lascia sgomenti e ci spinge a ribadire con ancora più forza la necessità di un cambiamento culturale profondo” – dichiara Sannino.

“Come Antinoo Arcigay Napoli,” – prosegue il Presidente – “ci mettiamo sin da ora a completa disposizione della ragazza per offrirle tutto il supporto di cui avrà bisogno, sia dal punto di vista umano che legale e psicologico. I nostri sportelli e i nostri professionisti sono pronti ad accoglierla e a seguirla in questo difficile percorso. Nessuna deve sentirsi sola di fronte a tanta violenza.”

Sannino rivolge poi un plauso alle Forze dell’Ordine: “Ringraziamo sentitamente i Carabinieri della compagnia Centro per la prontezza e l’efficacia del loro intervento, che ha evitato conseguenze potenzialmente ancora più tragiche. La loro sensibilità e preparazione sono fondamentali per tutelare le vittime di crimini d’odio.”

Infine, l’associazione annuncia la volontà di agire anche in sede legale: “Come già avvenuto in altri drammatici casi, ultimi tra questi quello del ragazzo di 16 anni di Poggioreale brutalmente picchiato dal padre o la violenta aggressione subita da due ragazze trans nei Quartieri Spagnoli, Antinoo Arcigay Napoli valuterà di costituirsi parte civile anche in questo processo. La violenza generata dall’omofobia e dalla transfobia è una ferita per tutta la società e intendiamo combatterla in ogni sede possibile“.