Carlo Acutis proclamato santo: il 15enne “protettore di internet” ha origini campane

Il giovanissimo Carlo Acutis è ufficialmente santo: il primo santo “millennials” è stato canonizzato ieri 7 settembre 2025 da Papa Leone XIV.

Carlo Acutis, ha radici campane il santo dei millennials

In una piazza San Pietro gremita di fedeli è stato proclamato santo il giovanissimo Carlo Acutis, morto a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante nel 2006.

Un processo verso la santità cominciato ad opera di Papa Francesco nel 2018 che concesse l’attributo di “Venerabile” per aver vissuto in maniera eroica le virtù cristiane, e poi con la beatificazione nel 2020.

In piazza, durante la proclamazione, c’era la famiglia di Carlo Acutis, con sua madre, suo fratello e suo padre: un caso quasi unico nella cristianità (accaduto, probabilmente, solo a Santa Maria Goretti in precedenza).

La madre originaria di Centola: le estati di San Carlo a Palinuro

Nato a Londra, dove il padre lavorava e morto a Monza, Acutis ha un forte legame sia personale sia di fede con la Campania. La madre, Antonia Salzano, è una scrittrice originaria di Centola, frazione di Palinuro: il paese del Cilento dove lo stesso Carlo passava le estati della sua breve vita è in festa per questo momento di gioia collettiva.

Un legame con la madre fortissimo, inscindibile, a cui pare che Acutis sia apparso in sogno anni dopo la morte per annunciare che sarebbe divenuta di nuovo madre, all’età di 44 anni. Una reliquia di Carlo è inoltre conservata nel santuario della Madonna della Grazia ad Alife, nel casertano.

Il santo raffigurato con un PC: è la prima volta nella storia

San Carlo Acutis, detto anche “l’influencer di Dio” che seppur giovanissimo ha utilizzato l’informatica e i siti web per diffondere il messaggio cristiano.

Per questo motivo, nella sua rappresentazione ufficiale di santo è raffigurato con un notebook tra le mani: è probabilmente la prima volta che uno strumento informatico viene riprodotto su un’immagine sacra.