La Scimmietta annuncia tre nuove sedi a Napoli: opportunità di lavoro, ecco come candidarsi

È una delle gelaterie più conosciute di Napoli: La Scimmietta si espande e con essa le opportunità di lavoro nel dolce mondo del gelato.

La Scimmietta, tre nuove gelateria a Napoli: si offre lavoro

Dal carretto che girava per le strade di Afragola negli anni ’50 fino a diventare un brand campano riconosciuto ovunque: la storia de La Scimmietta è quella di un sogno che continua a crescere.

Nato ufficialmente nel 1962, il marchio oggi rappresenta una vera eccellenza del gelato artigianale, con oltre 70 gusti che vanno dai classici alle specialità partenopee come babà, pastiera e sfogliatella.

Ora il progetto si allarga, e porta con sé una ricaduta importante sul piano occupazionale. Sono tre le nuove aperture previste a Napoli entro il 2025: la prima, già inaugurata in via Toledo, seguita da due location strategiche a Mergellina e Piazza degli Artisti.

Il gelato artigianale cerca giovani e professionisti

Non solo vetrine di prestigio, ma anche nuove opportunità di lavoro: il piano prevede infatti 20 assunzioni tra personale di laboratorio, banconisti e figure professionali legate alla gestione dei punti vendita.

Un segnale forte per i giovani e per chi cerca occasioni di inserimento in un settore in continua evoluzione. La Scimmietta, che già conta sedi ad Afragola, Marcianise e Caserta, avvia così un percorso di espansione che mira a generare valore e occupazione partendo proprio dal territorio.

Per candidarsi e lavorare ne La Scimmietta, l’azienda chiede di inviare il proprio curriculum a lascimmiettacercapersonale@gmail.com.

La gelateria di via Toledo, con i suoi 250 metri quadri e un laboratorio “dal produttore al consumatore”, è la prova tangibile di come tradizione e modernità possano convivere e creare un format replicabile.

L’idea della famiglia Giglio sposa il “principe del franchise” Nunziata

Alla guida del progetto c’è la famiglia Giglio con l’imprenditore Nello Nunziata, già protagonista di storie di successo nel franchising (Miniso e Mondadori nel curriculum). L’obiettivo è ambizioso: aprire almeno 12 nuove sedi in tre anni, con una rete pronta a espandersi in tutta Italia.

Le parole dei protagonisti non lasciano dubbi: “È un progetto che unisce passione e metodo imprenditoriale, con grandi prospettive occupazionali per i giovani che vorranno entrare nella nostra rete”. Un messaggio chiaro: investire nel gusto napoletano significa anche investire nel futuro del lavoro.