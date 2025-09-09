La nave principale della Global Sumud Flotilla è stata bombardata: “Attacco di un drone”

Un’imbarcazione della Global Sumud Flotilla è stata bombardata da un drone in acque territoriali tunisine. Si tratta della Family Boat o Familia Madeira, battente bandiera portoghese, sul quale viaggiava il direttivo della spedizione umanitaria.

Bombardata la nave principale della Global Sumud Flotilla

Le telecamere posizionate a bordo di un’altra imbarcazione hanno ripreso la scena da un’angolazione privilegiata: nel filmato si vede una bomba esplodere a pochi metri dalla barca e le fiamme investirne il fianco. La Guardia Nazionale Tunisina sostiene che “non è stato avvistato nessun drone”, eppure la bomba da qualche parte deve pur essere giunta. “È stato al 100% un drone che ha sganciato la bomba”, affermano invece gli attivisti.

I video dell’attacco sono ad ogni modo numerosi. I danni all’imbarcazione sono stati diversi, ma i dettagli rimangono limitati. Nella giornata di oggi avrà luogo una conferenza stampa dalla Tunisia alla quale parteciperà anche Francesca Albanese oltre ai membri del direttivo della Global Sumud Flotilla. In tale occasione verrano raccontate “testimonianze dirette di coloro che erano a bordo della Family Boat durante l’attacco” oltre ad “aggiornamenti sulla missione in corso della flottiglia per rompere l’assedio illegale di Israele su Gaza attraverso azioni pacifiche e non violente”.

Un’azione terroristica

È bene ricordare che l’attacco è stato condotto verso un’imbarcazione che non trasporta armi e non ha altre intenzioni se non quella pacifica di portare aiuti ad una popolazione vittima del genocidio operato da Israele. È avvenuto in acque territoriali della Tunisia, una nazione sovrana ed indipendente, nei confronti di una nave con bandiera portoghese. Si è trattato perciò di un’azione terroristica che ha messo in pericolo la vita di decine di persone, oltre ad aver violato la sovranità di un altro Stato.