Chiariello shock: “Il Napoli ha rischiato di non giocare la Champions al Maradona”. Il motivo

Umberto Chiariello, intervenuto su Canale 21, si è soffermato anche sul tema stadio, tra il piano ambizioso di De Laurentiis di realizzarne uno ex novo e la situazione dell’attuale impianto, il Maradona, che continua a mostrare numerosi problemi.

Chiariello racconta il retroscena sul Napoli

“Ma lo sapete che il Napoli ha dovuto cacciare i soldini propri per salvare le partite del girone di Champions?”

La Uefa stava negando il permesso di giocare a Napoli perché aveva chiesto 180 parcheggio per la Uefa che non c’erano e il Comune gli voleva dare dei parcheggi dalla zona di Largo Lala dove il Napoli doveva spendere 10mila euro per il suolo, più il costo del parcheggio. Il Napoli ha preso parcheggi privati pagando di tasca propria per risolvere il problema”



