Bill De Blasio: “La grandezza di New York? Impossibile senza il contributo dei napoletani”

Ospite d’eccezione al Bufala Fest 2025, il villaggio della mozzarella allestito in Piazza Municipio, l’ex sindaco di New York, Bill De Blasio, ha espresso il suo amore per la città di Napoli.

Bill De Blasio: “La cucina di Napoli è arrivata a New York”

“Direi che la seconda più importante capitale del cibo napoletano è New York, perché la cucina di Napoli è arrivata a New York, ha influenzato enormemente la nostra cucina e la nostra cultura. Ci sono tantissimi napoletani a New York ed è impossibile immaginare la grandezza di New York senza il contributo dei napoletani” – ha detto De Blasio alla stampa, nel corso del festival.

“Il cibo che in tutto il paese ormai gli statunitensi adorano in gran parte viene da New York ma in realtà proviene da Napoli ed è una cosa da celebrare. Mio nonno è di Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento. Ricordo tantissime storie che mi raccontava su Napoli, l’amore per Napoli e l’orgoglio che la mia famiglia provava per la cultura locale, tutti gli aspetti della cultura, la storia e la vita di questo luogo, la passione. E lo so che non avrei mai potuto raggiungere tutto quello che ho raggiunto se non fosse per le mie radici“.

Già a margine dell’inaugurazione del Bufala Fest, l’ex sindaco di New York si è detto entusiasta di Napoli, elogiando la sua energia, la cultura, la cucina e l’incredibile bellezza del territorio. L’ha definita “una capitale europea a tutti gli effetti”, sottolineando quanto la città abbia un potenziale straordinario sul piano internazionale.