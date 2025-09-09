Gigi D’Alessio, arriva il film sui suoi inizi: lo interpreterà un attore di Mare Fuori. Chi è

È ufficiale: a fine anno arriverà nelle sale Solo Se Canti Tu, il biopic dedicato alla straordinaria carriera di Gigi D’Alessio. La regia è affidata a Luca Miniero, mentre la produzione porta la firma di Rai Cinema e Titanus. Un vero e proprio film-evento che racconterà la storia dell’artista partenopeo, dagli inizi fino alla consacrazione come icona della musica italiana e internazionale.

La sorpresa più grande riguarda il cast: a vestire i panni del giovane D’Alessio sarà infatti Matteo Paolillo, volto amatissimo dal pubblico per il suo ruolo in Mare Fuori.

Il film non si limiterà a ripercorrere i successi musicali del cantante, ma offrirà uno sguardo intimo e appassionato sul suo percorso: dal debutto come pianista accanto a Mario Merola, alle esibizioni al Festival di Sanremo, fino ai concerti epici alla Carnegie Hall e alle serate indimenticabili in una gremita piazza del Plebiscito.

La scelta di Paolillo appare quanto mai azzeccata: oltre al talento attoriale, l’attore vanta infatti un forte legame con la musica, essendo anche cantautore. Le sue radici napoletane lo rendono poi ancora più vicino alla figura di D’Alessio, che ha sempre celebrato con orgoglio la propria terra.

Un mix di fattori che promette di trasformare Solo Se Canti Tu in un’opera capace di emozionare, raccontando non solo la carriera, ma soprattutto l’anima di un artista che ha segnato la musica italiana.