Trenitalia, tratte sospese e corse cancellate in Campania: info e servizi sostitutivi

Nuove modifiche alla circolazione ferroviaria in Campania e lungo l’asse sud per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla nuova linea AV/AC Napoli-Bari. Rete Ferroviaria Italiana ha programmato un’interruzione che interesserà più tratte con sospensioni e deviazioni.

Dal 15 settembre alle ore 9.30 fino alle 16.00 del 27 settembre la circolazione sarà sospesa tra Caserta, Benevento e Foggia, nonché tra Caserta e Cancello. Ulteriori stop sono previsti dalle 12.00 del 19 alle 12.00 del 24 settembre tra Napoli Centrale e Cancello e tra Cancello e Nola.

Frecce limitate e variazioni ai Regionali

Le conseguenze più rilevanti riguardano i collegamenti a lunga percorrenza: i treni Frecciarossa e Frecciargento della relazione Roma-Lecce si fermeranno a Caserta, con soppressione della parte successiva del percorso. Alcuni Intercity e numerosi treni Regionali subiranno invece modifiche, cancellazioni o sostituzioni con bus.

Per ridurre i disagi, Trenitalia ha previsto corse sostitutive su gomma. In particolare, i pendolari titolari di abbonamento AV Benevento-Roma potranno usufruire gratuitamente di due corse giornaliere in bus tra Benevento e Caserta, con possibilità di rimborso per l’abbonamento già acquistato.

Servizi sostitutivi e limitazioni

Il piano di mobilità straordinario prevede anche corse sostitutive Intercity e Regionali nelle tratte interessate dalle interruzioni. I tempi di viaggio potrebbero allungarsi per il traffico stradale e la disponibilità di posti sarà inferiore rispetto a un convoglio ferroviario. Non è consentito portare biciclette o animali, ad eccezione dei cani guida.

Le soluzioni sono state studiate per garantire continuità al servizio, ma i viaggiatori dovranno mettere in conto possibili ritardi. RFI sottolinea che la misura è necessaria per completare un’infrastruttura strategica come la Napoli-Bari.

Come restare aggiornati

Per informazioni in tempo reale, Trenitalia invita a consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app, a contattare il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgersi al personale in stazione. Gli utenti riceveranno anche aggiornamenti via sms, e-mail e notifiche push.

Chi acquista il biglietto digitale del Regionale può attivare le notifiche Smart Caring, per ricevere in automatico informazioni su ritardi e cambi di percorso. Una misura che punta a ridurre al minimo i disagi durante i giorni critici di settembre.