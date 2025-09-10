Allerta meteo arancione, chiudono le scuole nel Napoletano: dove

A seguito dell’avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, alcuni sindaci della provincia di Napoli hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani, 11 settembre 2025.

Allerta meteo arancione: le scuole chiuse in provincia di Napoli

Tra le ordinanze ufficiali già pubblicate c’è quella del Comune di Torre del Greco, firmata dal sindaco Luigi Mennella. Il provvedimento prevede la chiusura di cimiteri, scuole e parchi cittadini per l’intera durata dell’allerta climatica, prevista dalle ore 14 di oggi fino alle ore 14 di domani, 11 settembre.

Sulla stessa scia il Comune di Castellammare di Stabia. Il sindaco, Luigi Vicinanza, tramite una nota, ha annunciato: “Si comunica che, per la giornata di giovedì 11 settembre, resteranno chiusi al pubblico il Parco Urbano delle Antiche Terme, il Parco di Villa Gabola e il Cimitero di Castellammare, mentre è prevista la sospensione dell’attività didattica negli istituti scolastici che hanno già avviato le lezioni”.

Gli istituti che hanno già accolto gli studenti resteranno, invece, aperti nelle zone afferenti al Comune di Napoli. Stando alla comunicazione ufficiale dell’amministrazione comunale, infatti, resteranno chiusi soltanto i parchi cittadini, il pontile Nord di Bagnoli e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

Anche a Portici è stata disposta la chiusura di scuole, ville, parchi (compreso il Parco a Mare) e cimitero a partire dalle ore 14:00 del 10 settembre fino al giorno successivo. Le attività scolastiche dovrebbero essere annullate anche a Pozzuoli ma, al momento, non vi è alcuna comunicazione ufficiale.