Tragedia in Campania, schianto frontale in strada: è morto un ragazzo di 25 anni

Tragedia nel Beneventano dove, a seguito di un incidente, è morto un ragazzo di soli 25 anni, originario di Pietrelcina. L’ennesima vita spezzata a causa di un fatale sinistro.

Incidente a Pietrelcina: è morto un ragazzo di 25 anni

L’incidente si è verificato sulla statale 212. Stando a quanto rende noto Il Mattino, il ragazzo si trovava a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato frontalmente contro un’autovettura.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità beneventana, dove il giovane centauro, figlio di un noto ristoratore della zona, era molto conosciuto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e dare il via alle indagini che ricostruiranno con esattezza l’intera dinamica della vicenda. Nelle stesse ore, nel Napoletano, si è verificato un altro tragico incidente che ha stroncato la vita di una ragazza di 22 anni: si chiamava Nunzia Mele, era originaria di Acerra ed è deceduta per le lesioni riportate durante un incidente in moto, avvenuto a Torre del Greco.