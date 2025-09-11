Gioia a Napoli per Francesco Paolantoni: dopo l’intossicazione è stato dimesso e sta bene

Francesco Paolantoni, il celebre comico napoletano, è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Napoli dove era ricoverato per una intossicazione alimentare e diverticolite. Una notizia che ha riempito di gioia la platea di fan che attendevano il suo ritorno in tv.

Francesco Paolantoni dimesso dall’ospedale: sta bene

Oltre ad un video postato dal diretto interessato, anche Stefano De Martino, tramite i suoi profili social ufficiali, registrando un video direttamente dagli studi Rai – dove probabilmente sono in corso le registrazioni delle nuove puntate di Stasera Tutto è Possibile – ha annunciato: “Paolantoni è vivo”.

Soltanto pochi giorni prima, il comico napoletano aveva comunicato, attraverso un filmato, di essere finito in ospedale: “Una intossicazione alimentare mista a una sub-occlusione, mista ai diverticoli. Ho un sondino alla gola”.

In tanti hanno voluto mostrargli vicinanza e affetto, augurandogli una buona guarigione. Paolantoni sarebbe giunto presso il nosocomio con sintomi collegabili ad una intossicazione alimentare sfociata in una diverticolite, ovvero un’infiammazione dei diverticoli, piccole sacche che si formano nella parete dell’intestino.

Nel febbraio del 2022 il comico era stato ricoverato al Cto di Napoli a seguito di un infortunio che gli aveva procurato la rottura di tibia, perone e malleolo.