Ore di apprensione a Napoli, un operaio è precipitato mentre lavorava: è grave

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Napoli, precisamente a Scampia, dove un operaio è precipitato dal quarto al terzo piano di un palazzo.

Incidente sul lavoro a Scampia: precipita un operaio

L’uomo, Marco Iazzetta, un 63enne di Afragola, stava lavorando in un cantiere edile in via Labriola rientrante nel progetto Restart Scampia – che prevede la costruzione di nuovi alloggi popolari per la cittadinanza – quando, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto al piano di sotto.

Il 63enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli dove attualmente è ricoverato, pare in gravi condizioni ma in prognosi riservata. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione Napoli Marianella e il nucleo operativo della compagnia Vomero per i rilievi del caso che daranno il via alle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

Secondo una prima analisi, come rende noto Il Mattino, l’operaio era dotato dei dispositivi di sicurezza ma, probabilmente, non tutti erano stati utilizzati. Intanto il cantiere è stato posto sotto sequestro. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il Nucleo Ispettorato del Lavoro.